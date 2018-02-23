СК завершил проверку о вымогательстве полицией скидок в ресторане "Мясо&Рыба"

Следователи завершили проверку после заявлений о том, что в Москве полицейские якобы вымогали 50-процентную скидку в ресторане "Мясо&Рыба". Как сообщает телеграмм-канал Mash, правоохранители пришли в заведение после сообщения о том, что там работают нелегалы.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что правоохранители пришли в ресторан "Мясо&Рыба" и отвезли около 20 сотрудников в отдел. При этом они якобы предложили руководителю отдела кадров отпустить всех без проверки взамен на три 50-процентные скидочные карты. В ресторане ответили отказом. Как отмечают авторы телеграмм-канала, такой карты никогда в заведении и не было.

Параллельно с СК внутреннюю проверку проводило и МВД. Полицейских якобы проверили на полиграфе, благодаря чему выяснилось, что они где-то сказали неправду. Mash сообщает о возможном взыскании.