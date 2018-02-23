Лавров сообщил о готовности России согласовать резолюцию СБ ООН по Сирии

Дипломат отметил, что Москва может предложить формулу, позволяющую сделать перемирие реальным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по гуманитарной паузе в сирийской Восточной Гуте. Такое заявление было сделано на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

По словам дипломата, в СБ ООН сейчас "пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гумпаузы минимум на 30 дней", но в ней нет гарантий, что боевики будут соблюдать это перемирие и не продолжат обстреливать Дамаск.

— Мы готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находится внутри Восточной Гуты, — сообщил Лавров.

Дипломат считает, что гарантии должны подкрепляться гарантиями внешних игроков, а в особенности имеющих воздействие на находящиеся в этом пригороде Дамаска экстремистские группировки.