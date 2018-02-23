ЕС потребует от Киева вернуть миллионы евро, потраченные на "яму" на границе

Украинская сторона, как сообщается, получила порядка 30 миллионов евро на проект, действовавший с 2014 года.

Представители Евросоюза потребуют от украинской стороны вернуть деньги из бюджета на модернизацию КПП на границе с Украиной: в Брюсселе полагают, что украинские власти разворовали деньги, сообщает интернет-портал "Страна.ua".

— Миллионы евро от ЕС без стеснения разворовали, а пункты пропуска так и не починили. Поэтому на границе Украины с европейскими странами вечные пробки, инфраструктуры нет, — отмечается в сообщении.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Евросоюз принял решение свернуть финансирование данной программы. Как отмечается, проект действовал с 2014 года. Украинская сторона, как сообщается, получила порядка 30 миллионов евро. СМИ со ссылкой на источники в Еврокомиссии заявляют, что деньги якобы исчезли.