Четырёх футбольных фанатов из России осудят за драку с полицией в Бильбао

Отмечается, что в настоящий момент болельщики из России содержатся под стражей в местном полицейском участке.

Во время беспорядков в Бильбао перед матчем футбольной Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком" были задержаны четыре болельщика из России. За драку с правоохранителями они предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе полиции Бильбао.

— Мы арестовали четырех граждан России, сейчас они находятся в полицейском участке. Им предстоит предстать перед судом за драку с полицией, — сообщили в пресс-службе в комментарии ТАСС.

При этом в ведомстве также уточнили, что погибший на месте конфликта перенёс инфаркт и, вероятно, его смерть не была связана с фанатскими разборками.

— Он был на месте беспорядков, но не был ранен в драке, он умер от сердечного приступа. Пока не можем сказать точно, что произошло, он вдруг неожиданно почувствовал себя плохо в окружении полиции, — объяснили сотрудники пресс-службы.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. В следствии также участвует Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Напомним, вечером 22 февраля возле домашней арены клуба "Атлетик" в центре испанского города Бильбао за час до начала футбольного матча произошли столкновения между фанатами "Спартака" и басками. В ходе беспорядков погиб один полицейский, три человека получили ранения и по крайней мере пять были задержаны.

В гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы московский "Спартак" победил со счётом 2:1, но из-за отвратительной игры в первом тайме домашней встречи завершил еврокубковую кампанию — первым из четырёх российских клубов в Лиге Европы.