Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентина Фалина

Президент России Владимир Путин направил свои соболезнования родным и близким дипломата Валентина Фалина, скончавшегося накануне на 92-м году жизни. Как отметил глава государства, Фалин всегда достойно справлялся с поставленными задачами, честно служил людям и Отечеству.

— Валентин Михайлович был необычайно талантливым, разносторонне одарённым человеком — выдающимся государственным и общественным деятелем, блестящим дипломатом. Его знания, опыт, аналитические способности были востребованы на самых сложных, ответственных направлениях работы, — говорится в президентской телеграмме, опубликованой на сайте Кремля.

Отметим, Валентин Фалин занимал важные посты в МИД СССР и ЦК КПСС, являлся референтом первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Кроме того, он руководил агентством печати "Новости", которое было предшественником МИА "Россия сегодня". А также он занимал пост посла в ГДР в 1971–1982 годах.