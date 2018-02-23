Трамп: Вводим самый масштабный пакет новых санкций против режима КНДР

По словам американского лидера, вскоре будут предприняты новые действия для ограничения доходов, используемых для финансирования ядерной программы и Северной Кореи.

Власти США приняли решение серьёзно расширить санкции в отношении Северной Кореи, чтобы лишить руководство республики средств для финансирования ядерной программы. Текст соответствующей речи Трампа распространил Белый дом.

— Сегодня я заявляю о том, что мы вводим самый масштабный пакет новых санкций против режима КНДР. Минфин (США. — Прим. ред.) вскоре предпримет новые действия, чтобы продолжить ограничивать источники дохода и топлива, которые режим использует для финансирования ядерной программы и поддержки вооружённых сил, — отмечается в речи Трампа.

По словам американского президента, речь идёт о "56 судах, судоходных компаниях и торговых структурах, помогающих Северной Корее избегать санкций".

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон готовит новый пакет жёстких санкций в отношении Пхеньяна с целью остановки его ракетной и ядерной программ.

В начале 2018 года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации из КНДР на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане, а после МОК согласовал участие в них и спортсменов из КНДР. Параллельно Сеул и Вашингтон отложили на более поздний срок ежегодные военные манёвры, каждый раз вызывающие раздражение в Пхеньяне.

Перед этим, в конце ноября прошлого года, ситуация на полуострове в очередной раз обострилась: Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне её досягаемости находится вся территория Соединённых Штатов. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.