СМИ: Макрон и Меркель письменно попросили Путина поддержать резолюцию по Сирии

Согласно предварительной информации, европейские лидеры не уверены в позиции Москвы по этому вопросу.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили письмо президенту России Владимиру Путину, попросив его поддержать резолюцию СБ ООН по Сирии, сообщает AFP.

По информации агентства, Россию попросили поддержать проект резолюции, где призывается ввести режим прекращения огня на 30 дней. Сообщается, что в охваченной войной стране это позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых из Восточной Гуты.

Согласно предварительной информации, члены Совета Безопасности ООН будут голосовать по проекту резолюции об установлении 30-дневного режима прекращения огня в Сирии.