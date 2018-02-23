В Москве до конца 2018 года построят четыре подстанции скорой помощи

Их построят в промзоне "Котляково", на улицах Лётчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в посёлке Некрасовка.

До конца 2018 года в Москве должны появиться четыре новые подстанции скорой. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своей странице в "Твиттере".

— В этом году в Москве появятся четыре новые подстанции скорой медицинской помощи: в промзоне "Котляково", на улицах Лётчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в посёлке Некрасовка, — написал он.

В этом году в Москве появятся 4 новые подстанции скорой медицинской помощи: в промзоне "Котляково", на улицах Летчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в поселке Некрасовка. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 23 февраля 2018 г.

Как отмечается, они будут работать в круглосуточном режиме. Всего в течение этого года власти планируют ввести в эксплуатацию 15 объектов здравоохранения.