В Москве до конца 2018 года построят четыре подстанции скорой помощи

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В Москве до конца 2018 года построят четыре подстанции скорой помощи

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Их построят в промзоне "Котляково", на улицах Лётчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в посёлке Некрасовка.

До конца 2018 года в Москве должны появиться четыре новые подстанции скорой. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своей странице в "Твиттере".

— В этом году в Москве появятся четыре новые подстанции скорой медицинской помощи: в промзоне "Котляково", на улицах Лётчика Бабушкина, Ленинская Слобода и в посёлке Некрасовка, — написал он.

Как отмечается, они будут работать в круглосуточном режиме. Всего в течение этого года власти планируют ввести в эксплуатацию 15 объектов здравоохранения.

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