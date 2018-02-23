"Шёл. Пел. Задержали". Рэпер ST опубликовал видео конфликта с полицией в Испании

Знаменитый российский рэпер Александр Степанов, известный как ST, рассказал, как его задержали во время беспорядков в Бильбао перед матчем футбольной Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком". Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

— Шёл. Болел. Пел. Задержали, — рассказал о случившемся исполнитель.

На кадрах ролика видно, как группа правоохранителей окружает артиста, идущего по улице, отводит в сторону и начинает досматривать. Однако после попыток рэп-исполнителя объяснить, что он не причастен к фанатским стычкам, его отпускают. В ответ на это толпа поклонников освистала ST и назвала его "красавчиком".

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в Бильбао были задержаны ещё четыре футбольных фаната из России за драку с полицией. Однако им не удалось на месте доказать свою невиновность, и они будут осуждены.

Напомним, вечером 22 февраля возле домашней арены клуба "Атлетик" в центре испанского города Бильбао за час до начала футбольного матча произошли столкновения между фанатами "Спартака" и басками. В ходе беспорядков погиб один полицейский, три человека получили ранения и по крайней мере пять были задержаны.