Во Франции подтвердили подлинность найденной картины Дега

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Во Франции подтвердили подлинность найденной картины Дега

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Les Choristes. Фото: © Wikipedia

Таможенники нашли полотно на стоянке при осмотре багажного отделения одного из автобусов.

Французское Министерство культуры предварительно подтвердило, что найденное ранее таможенниками полотно является подлинником картины импрессиониста Эдгара Дега "Хористы". Об этом сообщило агентство France-Presse.

— Первые данные экспертизы позволяют утверждать, что речь идёт именно о том произведении, которое было похищено, — заявили представители ведомства.

Глава министерства Франсуаз Ниссен сказала, что рада тому, что удалось найти это произведение, окончательная пропажа которого представляла бы собой "значительную потерю для художественного наследия импрессионизма".

Напомним, таможенники нашли полотно на стоянке при осмотре багажного отделения одного из автобусов. Никто из пассажиров не признался, что полотно, украденное в 2009 году, принадлежит ему.

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