США наложили санкции на 27 компаний из КНДР

Также в новый санкционный список по Северной Корее были внесены 28 судов и одно физическое лицо.

США расшили санкционные списки в отношении Северной Кореи, добавив в них 27 организаций, 28 судов и одно физлицо. Такую информацию распространило управление по контролю над иноактивами Минфина США.

Российские граждане и организации в списке отсутствуют, единственным фигурирующим в новом пакете физлицом стал гражданин КНР.

Ранее Лайф сообщал, что власти США приняли решение масштабно расширить санкции в отношении КНДР, чтобы лишить руководство республики средств для финансирования ядерной программы.