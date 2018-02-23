Трамп в очередной раз призвал разрешить учителям носить оружие в школах

При этом он, как и ранее, заметил, что право на вооружение должны получать только педагоги, прошедшие специальную подготовку.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что учителя, прошедшие специальную подготовку, могут носить оружие в школе для защиты учащихся. Об этом говорится в речи главы государства, с которой он должен выступить на конференции представителей консервативных политических сил.

— Хорошо обученные обращению с оружием учителя и тренеры должны иметь право на скрытое ношение оружия, — заявил Трамп.

По словам президента США, вооружение учителей "основывается на здравом смысле", как и усиление проверок, и важно, чтобы оружие не попадало к людям, представляющим опасность для себя и других.

Накануне эта идея была выдвинута президентом в связи с недавней трагедией во флоридской школе, в которой отчисленный ученик расстрелял 17 человек. В своих заявлениях американский лидер уточнил, что оружие должно быть выдано не всем педагогам, а только 20 процентам, которые умеют с ним обращаться.

Трамп, который в ходе избирательной кампании отстаивал право американцев на хранение оружия и публично заявлял, что правительство "не должно диктовать, какими видами оружия могут владеть порядочные люди", попал под волну критики после массового убийства, произошедшего 14 февраля в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" в Паркленде (штат Флорида). Один из бывших учащихся этого заведения — 19-летний Николас Круз — открыл стрельбу, в результате которой погибло 17 человек, ещё 14 получили ранения.