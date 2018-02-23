Власти США подтвердили, что ужесточение санкций по КНДР не коснулось России

В Вашингтоне заверили, что поддерживают плотные контакты с Москвой по поводу применения ограничительных мер против Пхеньяна.

Применение Соединёнными Штатами самого крупного на данный момент пакета новых санкций в отношении Северной Кореи не затрагивает РФ. Это подтвердила на спецбрифинге для журналистов представитель исполнительной ветви власти США высокого ранга.

— В этом конкретном наборе санкций российских организаций нет, — заявила она.

При этом другая ведущая брифинга, посвящённого ужесточению режима санкций в отношении Пхеньяна, заверила, что Вашингтон поддерживает плотные контакты с Москвой по поводу применения ограничительных мер против Пхеньяна.

— Конечно, они (российская сторона. — Прим. ред.) не рады, когда мы вводим санкции в отношении их организаций. Но они действительно понимают, что мы очень серьёзно настроены на имплементацию санкций и запрещение доступа к нашей финансовой системе таким компаниям и институтам, которые, как мы выясняем, нарушают режим санкций (в отношении КНДР). Этот процесс продолжается, как и в случае с любыми другими нашими партнёрами в мире, — добавила ведущая.

Отметим, Соединённые Штаты расширили санкционный список в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и одного физлица из КНДР, Китая, Гонконга, Танзании, Панамы, Сингапура, а также с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов.