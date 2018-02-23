США пригрозили санкциями странам, которые будут вести торговлю с КНДР

Америка расширила списки ограничений в отношении КНДР и внесла в них 27 организаций, 28 судов и одно физлицо из Северной Кореи.

Министерство финансов Соединённых Штатов предупредило страны и организации по всему миру о том, что Америка может ввести против них санкции. Ограничительные меры грозятся применить к тем, кто будет развивать торговые отношения с Северной Кореей, сообщается в заявлении ведомства.

— Помимо пакета санкций управление по контролю над иностранными активами выпустило глобальное предупреждение по поводу судоходства <...>, чтобы предупредить о существенных рисках введения санкций для тех, кто продолжает разрешать переправку по морю товаров в КНДР и из КНДР, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Америка расширила санкционные списки и внесла в них 27 организаций, 28 судов и одно физлицо из Северной Кореи.