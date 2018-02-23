Трамп заявил, что отращивает волосы из-за лысины на затылке

Президент США Дональд Трамп на ежегодном съезде консервативных политических активистов пошутил, что носит свою причёску для того, чтобы скрыть плешь.

На протяжении нескольких недель пользователи Сети активно распространяют видео, на кадрах которого якобы видна плешь на голове президента США Дональда Трампа. На кадрах ролика видно, как во время посадки на борт главы государства ветер открывает лысину на затылке американского лидера. Ролик в настоящий момент посмотрело шесть миллионов человек.

В итоге и сам Трамп решил поддержать тему, заявив, что там у него действительно лысина, которую он пытается скрыть длинными волосами.

— О, я пробую, черт возьми, скрыть это лысое пятно, ребята. Я много работаю над тем, чтобы не выглядеть плохо, — сказал на ежегодном съезде консервативных политических активистов Дональд Трамп и сделал вид, что что укладывает волосы.