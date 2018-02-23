Шпагат на яхте и самолёт. Волочкова похвасталась VIP-отдыхом в Дубае

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Шпагат на яхте и самолёт. Волочкова похвасталась VIP-отдыхом в Дубае

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Балерина поздравила российских мужчин с 23 Февраля, призвав их защищать честь и достоинство поступками.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме" снимки со своего отдыха в Дубае, куда отправилась ранее. Причём делать она их начала, кажется, с того момента, как зашла на борт. Вот, например, снимок в баре на частном самолёте, на котором, как утверждает Волочкова, она и отправилась к морю.

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

— Кто-то меня, кажется, фотографирует в баре самолёта, — кокетливо подписала она один из снимков.

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Впрочем, балерина активно фотографируется и в других частях салона, не только возле бара.

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

А поздравить с 23 Февраля всех мужчин она решила снимком с яхты.

— Дорогие мужчины, с праздником! Защищайте честь и достоинство в поступках, — написала она.

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Ну и, разумеется, не обошлось без шпагата. Балерина регулярно демонстрирует своё, не исключено, что любимое, упражнение. Правда, призвала его не повторять.

<p>Фото: instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank">volochkova_art</a></p>

Напомним, в начале 2018 года Анастасия Волочкова заявила, что улетает на отдых с новым возлюбленным. 14 февраля она отмечала с ним же.

На фото — сама Волочкова и её нынешний возлюбленный Михаил Логинов, отмечающие 14 февраля.

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