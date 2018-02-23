Шпагат на яхте и самолёт. Волочкова похвасталась VIP-отдыхом в Дубае

Балерина поздравила российских мужчин с 23 Февраля, призвав их защищать честь и достоинство поступками.

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме" снимки со своего отдыха в Дубае, куда отправилась ранее. Причём делать она их начала, кажется, с того момента, как зашла на борт. Вот, например, снимок в баре на частном самолёте, на котором, как утверждает Волочкова, она и отправилась к морю.

— Кто-то меня, кажется, фотографирует в баре самолёта, — кокетливо подписала она один из снимков.

Впрочем, балерина активно фотографируется и в других частях салона, не только возле бара.

А поздравить с 23 Февраля всех мужчин она решила снимком с яхты.

— Дорогие мужчины, с праздником! Защищайте честь и достоинство в поступках, — написала она.

Ну и, разумеется, не обошлось без шпагата. Балерина регулярно демонстрирует своё, не исключено, что любимое, упражнение. Правда, призвала его не повторять.

Напомним, в начале 2018 года Анастасия Волочкова заявила, что улетает на отдых с новым возлюбленным. 14 февраля она отмечала с ним же.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 15, 2018 в 2:56 PST

На фото — сама Волочкова и её нынешний возлюбленный Михаил Логинов, отмечающие 14 февраля.