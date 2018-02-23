Захарова раскрыла подробности операции по пресечению поставки кокаина в Россию

По словам представителя МИД РФ, задержание партии наркотиков весом в 400 кг стало возможно при тесном сотрудничестве российских и аргентинских спецслужб.

Правоохранители РФ и Аргентины осуществили совместную операцию по пресечению канала поставки масштабной партии кокаина на европейский рынок. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, как проходила операция.

— В результате проведённых оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведётся следствие, и дело впоследствии будет передано в суд, — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД России.

Она подтвердила, что груз был найден готовым к отправке ещё полтора года назад в одном из вспомогательных зданий Посольства РФ в Буэнос-Айресе — школьно-жилом комплексе.

— Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику техсостава учреждения, — объяснила Захарова.

Также официальный представитель российского дипведомства выразила удивление "экспертным" освещением этой темы.

— Некоторые из них договорились до того, что данный случай "бросает тень" на наше диппредставительство. Всё с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала, — подчеркнула Захарова.

На своей странице в "Фейсбуке" представитель ведомства отметила, что совместная с аргентинцами операция проводится начиная с 2016 года, и на данный момент в связи с её секретностью "информация для публикации очень скудная".