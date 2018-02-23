На Мальдивах могут выбрать нового президента уже в сентябре

Отмечается, что подготовка к президентской гонке уже началась. Эти действия были одобрены действующим лидером островного государства.

Власти Мальдивской Республики планируют провести в сентябре президентские выборы, несмотря на политический кризис в стране, сообщает индийское агентство IANS со ссылкой на избирательную комиссию островного государства.

— Свободные, справедливые и вызывающие доверие выборы — основа нашей демократии, и они важны для непрерывного развития нашего народа, его стабильности и процветания, — заявили в канцелярии президента.

В заявлении избиркома также говорится, что подготовка к сентябрьским выборам уже начата при поддержке действующего президента Мальдив Абдуллы Ямина.

Стоит отметить, что президент Мальдивской Республики избирается на срок в пять лет. Действующий лидер страны занимает пост с 2013 года.

Напомним, островное государство с конца января переживает серьёзный политический кризис. Причиной стало решение Верховного суда страны, постановившего, что обвинения против девяти освобождённых заключённых были политически мотивированы. В связи с этим на Мальдивах было объявлено чрезвычайное положение.