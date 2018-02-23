МИД Казахстана выступил за полное соблюдение режима прекращения огня в Сирии

Глава министерства отметил, что стороны должны обеспечить безопасный доступ гуманитарной помощи и эвакуацию пострадавших.

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что страна выступает за соблюдение режима прекращения боевых действий на территории Сирии. Об этом сообщает агентство "Казинформ".

Глава ведомства сказал, что обеспокоен развитием ситуации и, по его словам, увеличением количества погибших мирных жителей в пригороде Дамаска Восточная Гута.

— Казахстан призывает все силы, выступающие за скорейшее урегулирование сирийского конфликта, в том числе правительство Сирии и вооружённую оппозицию, к полному соблюдению режима прекращения боевых действий, — сказал он.

Глава МИД также отметил, что необходим беспристрастный анализ ситуации со стороны международных организаций и их гуманитарных миссий.

— Ожидаем от стран-гарантов использования своего авторитета и влияния с тем, чтобы правительство и вооружённая оппозиция Сирии предприняли первые реальные шаги в направлении укрепления мер доверия, в том числе путём обмена пленными, передачи тел погибших, — отметил дипломат.