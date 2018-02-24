Три человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Якутии

Среди жертв автоаварии есть малолетний ребёнок. Также при столкновении машин пострадало ещё четыре человека.

Двое мужчин и двухлетний мальчик погибли в результате столкновения грузовика с микроавтобусом в Горном районе Якутии. Ещё четверо получили различные травмы, при этом один из них после трагедии впал в состояние комы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую.

— Из четверых пострадавших в ДТП трое госпитализированы. Двое из них — с переломами конечностей. Один находится в коме с закрытой черепно-мозговой травмой. В центральную районную больницу отправлен нейрохирург из Якутска для определения состояния и дальнейшей тактики лечения, — сообщила Вербицкая.

Отмечается, что трагедия произошла вечером в тёмное время суток на 143-м километре трассы "Вилюй". Как считают сотрудники полиции, столкновение грузовика и микроавтобуса могло произойти по вине водителя фуры. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения.