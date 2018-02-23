Два взрыва прогремело у президентского дворца в столице Сомали

В пятницу, 23 февраля, недалеко от резиденции президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда в столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль. После этого последовал ещё один взрыв и стрельба у здания правительства страны, сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.
— Как мы понимаем, террорист-смертник подорвал автомобиль рядом с районом, в котором располагается президентский дворец. Затем последовал ещё один взрыв, а также стрельба. Слишком рано, чтобы говорить о подробностях и цели, — цитирует агентство слова сотрудника полиции.
BREAKING: second explosion heard just few minutes after another explosion rock near presidential place in #Mogadishu, witnesses saw plume of smoke following the explosions. #Somalia pic.twitter.com/YUJEnmJe2H— Mogadishu Update (@Magdashi3) 23 февраля 2018 г.
О числе жертв и силе разрушений в результате случившегося пока не известно.
Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.
* Организация запрещены в России по решению Верховного суда.
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