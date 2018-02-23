Два взрыва прогремело у президентского дворца в столице Сомали

По предварительным данным местной полиции, подрыв устроил террорист-смертник, личность которого пока не установлена.

В пятницу, 23 февраля, недалеко от резиденции президента Мохамеда Абдуллахи Мохамеда в столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль. После этого последовал ещё один взрыв и стрельба у здания правительства страны, сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

— Как мы понимаем, террорист-смертник подорвал автомобиль рядом с районом, в котором располагается президентский дворец. Затем последовал ещё один взрыв, а также стрельба. Слишком рано, чтобы говорить о подробностях и цели, — цитирует агентство слова сотрудника полиции.

BREAKING: second explosion heard just few minutes after another explosion rock near presidential place in #Mogadishu, witnesses saw plume of smoke following the explosions. #Somalia pic.twitter.com/YUJEnmJe2H — Mogadishu Update (@Magdashi3) 23 февраля 2018 г.

О числе жертв и силе разрушений в результате случившегося пока не известно.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб"*.

* Организация запрещены в России по решению Верховного суда.