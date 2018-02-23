Трамп потребовал ужесточения проверок для желающих купить оружие в США

Американский лидер заявил, что "никто не любит" вторую поправку к Конституции США, гарантирующую право на самозащиту, так, как он.

Президент США Дональд Трамп считает, что проверки в отношении тех, кто хочет приобрести огнестрельное оружие, должны быть серьёзно ужесточены. Об этом американский лидер заявил во время своего выступления на конференции представителей консервативных политических сил. В то же время он выступил в защиту Национальной стрелковой ассоциации.

— Это мои друзья, они меня поддерживают, это прекрасные люди, патриоты. Но нам правда нужно ужесточить проверки (покупателей оружия. — Прим. ред.), нам нужно это сделать. Все здесь должны с этим согласиться. Мы не хотим, чтобы психически нездоровые люди имели оружие в каком-либо виде, — сообщил Трамп.

Отметим, что сохранение права на владение огнестрельным оружием было одним из главных пунктов избирательной программы Трампа.Однако уже после того, как он занял пост президента США, в стране произошёл ряд резонансных массовых убийств с использованием личного оружия. Последнее из них произошло во Флориде, когда выпускник пришёл в родную школу и открыл огонь по детям. Тогда погибло 17 человек.