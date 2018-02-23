Трамп назвал первый год своего президентства самым удачным за всю историю США

В качестве подтверждения американский лидер привёл реформу системы налогообложения и отмену целого ряда бюрократических правил.

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп считает первый год своего президентства самым удачным за всю историю Америки. Об этом он заявил на конференции представителей консервативных политических сил. Трансляцию выступления проводила телекомпания CNN.

— Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США, — сказал он, отметив реформу системы налогообложения и отмену целого ряда бюрократических правил, таких как добыча энергоносителей на территории США.

Трамп добавил, что его администрация "положила конец войне против угля как великолепного чистого топлива". Также он прокомментировал решение о выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его совершенно провальным и ведущим к сокращению числа рабочих мест".

При этом американский лидер призвал своих сторонников-консерваторов "не поддаваться благодушию". Он предупредил о важности промежуточных выборов в Конгресс США в этом году и о том, что если демократы добьются на них успеха, "то отберут у нас всё то, чего мы добились".

— Но у нас впереди ещё семь лет. У нас ещё много времени для того, чтобы добиться результатов, — заключил президент США.

Как ранее сообщал Лайф, за время президентства Дональда Трампа госдолг США увеличился на 544 миллиарда долларов и на данный момент составляет 20,494 триллиона.