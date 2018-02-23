Юморист Ефим Шифрин заступился за Серебрякова

Ранее Алексей Панин согласился с высказыванием, заявив, что готов подписаться под каждым словом.

Юморист Ефим Шифрин поддержал актёра Алексея Серебрякова, который ранее заявил, что национальная идея России — это сила, наглость и хамство. Об этом сообщает URA.RU.

— Лёша Серебряков — ум, честь и совесть нашего местами безмозглого, бесчестного и довольно бессовестного времени. Правда может быть угловатой, особенно когда усталость и запальчивость диктуют резкие и ранящие формулировки, — отметил юморист.

Напомним, актёр Алексей Серебряков подвергся осуждению после высказывания о том, что национальная идея России — это сила, наглость и хамство. За сказанное его назвали подлым и лицемерным. Сам же актёр не стал комментировать своё заявление.