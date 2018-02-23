Собчак заявила, что не планирует становиться губернатором Петербурга

При этом она отметила, что готова рассмотреть предложение о сотрудничестве с властью, которое может привести к реальным изменениям ситуации в стране.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что у неё нет планов стать губернатором Санкт-Петербурга.

— Я не собираюсь соглашаться на какую-либо должность, лишь бы дали корочку. Мне этого не нужно. Я сама много зарабатываю, мне есть чем заниматься. Я не хочу тратить время на лишний статус. Если мне будет сделано предложение, которое приведёт к реальным изменениям, я буду его рассматривать, — сказала Собчак.

В продолжение своей речи Собчак подчеркнула, что она не собирается уезжать из страны.