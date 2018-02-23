Специалисты Роспотребнадзора предупредили о вспышке в США эпидемии сальмонеллёза

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Специалисты Роспотребнадзора предупредили о вспышке в США эпидемии сальмонеллёза

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Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Около 100 человек в штатах Айова и Миннесота подцепили инфекцию после употребления в пищу заражённого салата.

Туристов, собирающихся отправиться в Соединённые Штаты или уже находящихся там, просят быть осторожными и соблюдать правила гигиены. Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллёза в 20 американских штатах.

Центр по контролю за заболеваниями США отмечает, что к 16 февраля на территории страны было зафиксировано 28 случаев заражения инфекцией. Также около 100 человек в штатах Айова и Миннесота подцепили её после употребления в пищу заражённого салата.

— Эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания стало применение заражённого возбудителем сальмонеллёза препарата "Кратом", — сообщает ведомство.

В декабре прошлого года Роспотребнадзор предупреждал граждан о том, что в семнадцати штатах Америки была зафиксирована вспышка острого инфекционного заболевания кампилобактериоза.

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