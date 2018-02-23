Глава Минфина США рассказал, когда Вашингтон объявит о новых санкциях против РФ

Как отмечается, воспрещающие меры будут приняты на основе материалов Минюста об обвинениях россиян во вмешательстве в американские выборы.

Министерство финансов США готовит новые санкции в отношении России и планирует объявить о них в течение ближайших нескольких недель, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

— Мы работаем над санкциями в отношении РФ. Я могу вас заверить, что они в работе, и я вернусь сюда в течение ближайших нескольких недель, чтобы поговорить о них, — сказал Мнучин на брифинге журналистов.

Глава Минфина отметил, что санкции будут введены на основании материалов Минюста, связанных с выдвинутыми недавно против 13 россиян обвинениями в попытках вмешаться в американские выборы.

— Мы продолжаем разбираться с вмешательством в выборы. Мы тесно работаем с ФБР по информации касательно последнего иска. И, как и положено, мы рассмотрим введение санкций против лиц на основе данных, которые у них (Минюста США. — Прим. ред.) есть, — отметил министр.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне, в санкционный список, в частности, могут попасть лица из "списка Мюллера".

Ранее Стивен Мнучин анонсировал новый этап давления на РФ, одобренный президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Минюст США обвинил 13 россиян в "сговоре против США" и мошенничестве. Также в списке, представленном аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, фигурирует три российские компании. В Вашингтоне допустили, что в отношении этих людей могут последовать санкции.