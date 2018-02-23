Неизвестный открыл стрельбу в Цюрихе, есть погибшие

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Неизвестный открыл стрельбу в Цюрихе, есть погибшие

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Фото: © flickr.com / Kecia Wolf

Не менее двух человек стали жертвами во время стрельбы в Цюрихе, сообщают местные СМИ. ЧП было зафиксировано недалеко от финансового района. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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