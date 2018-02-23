Актриса из "Вечного зова" через суд потребует выплатить ей пенсию

По словам адвокатов артистки, ранее в общий страховой стаж не была включена работа в "Мосфильме".

56-летняя актриса Елена Кудряшова (Говорухина), которой отказали в российской пенсии, обжаловала решение екатеринбургского суда. Как заявили её адвокаты, это решение было принято с многочисленными нарушениями норм права.

Согласно тексту апелляции, суд необоснованно отказал включить период работы Кудряшовой переводчиком в МП "Атолл", где ей после увольнения не вернули трудовую книжку. Позднее она всё же получила документ обратно.

Также, по словам юристов, суд не стал включать в общий страховой стаж работу актрисы в "Мосфильме". Елена Кудряшова известна тем, что в июне 1981 года снялась в эпизодической роли Даши в многосерийном фильме "Вечный зов". Кудряшова просит отменить решение Октябрьского райсуда и принять новый судебный акт, в котором будут учтены её исковые требования.

Ранее суд в Екатеринбурге отказал Елене Кудряшовой в выплате пенсии, так как ей недоставало двух лет до минимального стажа. Актриса жила в Италии более 24 лет, и за это время были утеряны доказательства того, что она работала в российском кинематографе.