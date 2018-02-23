Актриса из "Вечного зова" через суд потребует выплатить ей пенсию

Читайте также

Актриса из "Вечного зова" через суд потребует выплатить ей пенсию

2603

Кадр фильма "Вечный зов"

По словам адвокатов артистки, ранее в общий страховой стаж не была включена работа в "Мосфильме".

56-летняя актриса Елена Кудряшова (Говорухина), которой отказали в российской пенсии, обжаловала решение екатеринбургского суда. Как заявили её адвокаты, это решение было принято с многочисленными нарушениями норм права.

Согласно тексту апелляции, суд необоснованно отказал включить период работы Кудряшовой переводчиком в МП "Атолл", где ей после увольнения не вернули трудовую книжку. Позднее она всё же получила документ обратно.

Также, по словам юристов, суд не стал включать в общий страховой стаж работу актрисы в "Мосфильме". Елена Кудряшова известна тем, что в июне 1981 года снялась в эпизодической роли Даши в многосерийном фильме "Вечный зов". Кудряшова просит отменить решение Октябрьского райсуда и принять новый судебный акт, в котором будут учтены её исковые требования.

Ранее суд в Екатеринбурге отказал Елене Кудряшовой в выплате пенсии, так как ей недоставало двух лет до минимального стажа. Актриса жила в Италии более 24 лет, и за это время были утеряны доказательства того, что она работала в российском кинематографе.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×