Московские волонтёры начинают обучение к чемпионату мира — 2018

В том числе им объяснят, как помогать инвалидам-колясочникам, людям с нарушением зрения и слуха.

К Чемпионату мира по футболу — 2018 начали готовить волонтёров. В Москве проведут подготовку шести тысяч человек: для них организуют большое количество курсов на разных площадках столицы, в том числе и в метро.

Отмечается, что особое внимание будет уделено работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Так, волонтёров обучат в том числе помогать инвалидам-колясочникам, людям с нарушением зрения и слуха.

Напомним, чемпионат мира по футболу этого года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Также отмечалось ранее, что на время проведения игр в Москве ограничат торговлю алкоголем.