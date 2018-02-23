Косачёв раскритиковал США за введение новых санкций против КНДР

Введённые США санкции против КНДР создают впечатление, что Вашингтон хочет усилить конфронтацию Южной и Северной Кореи, а не решить проблемы в формате диалога. Такое мнение выразил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в "Фейсбуке".
— Складывается впечатление, что США заинтересованы именно в усилении конфронтации, а не в разрешении корейских проблем в диалоговом формате. Минфин США, собирающийся преследовать санкциями на сей раз 56 судов, судоходных и торговых компаний, превращается из финансового органа в карательный, использующий доминирующее положение Америки в мировой экономике сугубо в своих интересах, — говорится в сообщении.
По мнению Косачёва, такие действия американских властей дают ещё больше поводов остальным участникам глобальных экономических процессов задуматься над механизмами защиты от "откровенного произвола и шантажа" США.
Напомним, сегодня США расширили санкционные списки и внесли в них 27 организаций, 28 судов и одно физлицо из Северной Кореи. Президент США назвал этот пакет воспрещений против режима КНДР самым масштабным.
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