Косачёв раскритиковал США за введение новых санкций против КНДР

Сенатор отметил, что у американцев есть потрясающая особенность обрушиваться с наказаниями, когда появляются признаки нормализации обстановки, а не когда ситуация обостряется.

Введённые США санкции против КНДР создают впечатление, что Вашингтон хочет усилить конфронтацию Южной и Северной Кореи, а не решить проблемы в формате диалога. Такое мнение выразил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в "Фейсбуке".

— Складывается впечатление, что США заинтересованы именно в усилении конфронтации, а не в разрешении корейских проблем в диалоговом формате. Минфин США, собирающийся преследовать санкциями на сей раз 56 судов, судоходных и торговых компаний, превращается из финансового органа в карательный, использующий доминирующее положение Америки в мировой экономике сугубо в своих интересах, — говорится в сообщении.

По мнению Косачёва, такие действия американских властей дают ещё больше поводов остальным участникам глобальных экономических процессов задуматься над механизмами защиты от "откровенного произвола и шантажа" США.

Напомним, сегодня США расширили санкционные списки и внесли в них 27 организаций, 28 судов и одно физлицо из Северной Кореи. Президент США назвал этот пакет воспрещений против режима КНДР самым масштабным.