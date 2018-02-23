В Москве отец застрелил сына из травматического пистолета и покончил с собой

Отец пять раз выстрелил из травматического пистолета в своего сына, а затем покончил с собой. Это произошло на Косинской улице в Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по г. Москве.

— Вечером 23 февраля в квартире одного из жилых домов по улице Косинской в городе Москве в ходе конфликта мужчина 1941 года рождения произвёл несколько выстрелов из травматического оружия в сына 1966 года рождения, после чего пожилой мужчина покончил с собой, — отмечается в сообщении.

Конфликт произошёл на бытовой почве. Стрелявший скончался на месте. Его сын госпитализирован. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.