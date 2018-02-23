Половина американцев выступила против инициативы Трампа дать учителям оружие

При этом 75% опрошенных выступают за предложенное президентом ужесточение проверок для покупателей огнестрела.

Половина американцев проголосовала против инициативы американского лидера Дональда Трампа, предложившего разрешить учителям и прочим сотрудникам школ скрытое ношение оружия в целях защиты от нападений вооружённых преступников. Об этом говорят результаты опроса телеканала CBS.

Против предложения высказались 50% опрошенных. В поддержку выступили 44% респондентов. При этом 75% опрошенных выступают за предложенное Трампом ужесточение проверок для покупателей огнестрельного оружия.

В целом реакция американского президента на массовый расстрел в школе во Флориде получила положительную оценку лишь одной трети респондентов, в то время как половина опрошенных оценила её критически.

53% респондентов заявили, что сообщения о стрельбе в США больше не вызывают у них удивления. Главная причина таких инцидентов в стране, по мнению 41% опрошенных американцев, — отсутствие необходимых мер безопасности. Вторым по значимости фактором стало распространение в Штатах огнестрельного оружия — так считают 29% респондентов.

Напомним, в Соединённых Штатах Америки право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции. Дебаты об ограничениях снова активизировались после того, как бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.