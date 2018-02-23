Украина направила ноту протеста из-за выборов президента России в Крыму

Павел Климкин пообещал ввести санкции в отношении всех, кто имеет отношение к организации голосования.

Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста из-за проведения в Крыму выборов президента России 18 марта. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал глава украинского МИД Павел Климкин.

— Отправили ноту в МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории Донбасса. 3. Отметили, что не может быть никаких выборов в диппредставительстве РФ на территории Украины без полного исполнения первых двух условий, — написал Климкин.

Помимо этого глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что власти страны будут делать всё возможное, чтобы все, кто участвовал в организации выборов президента РФ на территории российского полуострова, "попали под соответствующие санкции".

Напомним, что несмотря на то, что в 2014 году по итогам народного референдума Крым воссоединился с Россией, украинские власти отказываются признавать полуостров частью РФ.