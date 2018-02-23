Актёр Анатолий Решетников скончался на Украине

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Актёр Анатолий Решетников скончался на Украине

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Фото: © wikipedia.org

В Киевской области скончался народный артист Украины Анатолий Решетников. Об этом заявил украинский журналист и театральный критик Олег Вергелис.

— Ушёл из жизни патриарх отечественной сцены народный артист Украины Анатолий Решетников, — отмечается в сообщении.

Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве. После окончания киевского института работал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Играл в спектаклях "Каминный хозяин", "В пуще", "Дядя Ваня", "Варшавская мелодия" и других. Он снимался в кинокартинах и телеспектаклях.

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