Porsche представила новое поколение спорткара 911

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Porsche представила новое поколение спорткара 911

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Немецкий автопроизводитель пока не спешит раскрывать технических подробностей своего нового автомобиля.

Компания Porsche показала несколько фотографий купе новой генерации спорткара 911. Об этом сообщает портал AutoGuide.

Представленная 992-я генерация автомобиля покрыта камуфляжной плёнкой. Несмотря на то что компания никак не комментирует техническую составляющую нового спорткара, отмечается, что от этого поколения не стоит ожидать грандиозных изменений.

По предварительной информации, 992-я генерация будет оснащена платформой MMB, которая принесёт определённую экономию веса. Ожидается, что новый автомобиль целиком покажут на Парижском автосалоне осенью этого года.

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