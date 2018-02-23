Porsche представила новое поколение спорткара 911

Немецкий автопроизводитель пока не спешит раскрывать технических подробностей своего нового автомобиля.

Компания Porsche показала несколько фотографий купе новой генерации спорткара 911. Об этом сообщает портал AutoGuide.

Your First Official Look at the New 992 Porsche 911 - https://t.co/irjNuRosIf pic.twitter.com/3bGfrItXcP — AutoGuide.com (@AutoGuide) 23 февраля 2018 г.

Представленная 992-я генерация автомобиля покрыта камуфляжной плёнкой. Несмотря на то что компания никак не комментирует техническую составляющую нового спорткара, отмечается, что от этого поколения не стоит ожидать грандиозных изменений.

По предварительной информации, 992-я генерация будет оснащена платформой MMB, которая принесёт определённую экономию веса. Ожидается, что новый автомобиль целиком покажут на Парижском автосалоне осенью этого года.