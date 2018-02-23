Два человека получили ранения при стрельбе в университете в США

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Два человека получили ранения при стрельбе в университете в США

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Фото: © Wikipedia

На данный момент угрозы для безопасности нет. Проводится расследование по факту произошедшего.

На территории Юго-восточного университета в штате Луизиана, США, произошла стрельба. Об этом сообщила администрация учреждения.

— Полиция университета подтвердила, что произошёл инцидент с участием нескольких человек в северном кампусе. Был открыт огонь, два человека были ранены без угрозы для жизни, — говорится в сообщении.

На данный момент угрозы для безопасности нет. Ведётся расследование.

Напомним, 14 февраля в одну из школ Флориды ворвался вооружённый подросток, в результате расстрела погибло 17 человек, большинство из них были несовершеннолетними.

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