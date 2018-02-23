Юнкер: Евросоюз сократит свои расходы после Brexit

По словам главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, Евросоюз должен сократить свои бюджетные расходы после Brexit. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза, где обсуждалось планирование бюджета ЕС на 2021–2027 годы.

— Придётся сократить две самые крупные европейские программы — Общую аграрную политику и политику Сбалансированного развития регионов ЕС. В противном случае нам придётся на 45% сокращать все остальные программы Евросоюза, — отметил Юнкер.

Помимо этого, глава Еврокомиссии подчеркнул, что сокращения расходов бюджета будут также сопровождаться взносами государств — членов Европейского союза. По словам Юнкера, половина ЕС выразила готовность увеличить взносы.