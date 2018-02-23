США намерены ужесточить санкции против КНДР через ООН

Вашингтон внёс в Комитет Совета Безопасности ООН предложение расширить санкционный список КНДР, заявила постоянный представитель США при организации Никки Хейли.

— Постоянное представительство США при ООН сегодня внесло предложения в Комитет СБ ООН по северокорейским санкциям, направленные на пресечение незаконной контрабандистской деятельности КНДР в море, целью которой является получение нефти и продажа угля, — говорится в заявлении Хейли.

Ранее США ввели санкции против КНДР в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Пхеньяна. В Белом доме назвали данный санкционный пакет "самым серьёзным из тех, что были когда-то в адрес КНДР".