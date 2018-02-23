Три автомобиля столкнулись в Краснодаре, есть погибшие

Три автомобиля столкнулись на Ростовском шоссе в Краснодаре. Видеозапись с места случившегося в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Как сообщили очевидцы, авария произошла около 20:00 по местному времени. По предварительной информации, 41-летний водитель "ауди" выехал на полосу встречного движения, столкнулся с "тойотой", а затем врезался в ВАЗ.

В результате ДТП 61-летний водитель "тойоты" и его пассажирка погибли на месте. Ещё пять человек госпитализированы.