Канадские военные начали учения в Арктике

Канадские военнослужащие начали зимние учения Operation NUNALIVUT на территории своего арктического региона Нунавут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.
Военные учения будут проходить около месяца — с 23 февраля по 21 марта. Всего в мероприятиях примут участие около 350 военнослужащих, среди которых солдаты и офицеры Первой канадской механизированной бригады, армейский резерв и канадские рейнджеры.
— Военнослужащие Вооружённых сил Канады и резервисты вместе с другими правительственными ведомствами и агентствами будут работать вместе над различными задачами в условиях самого холодного периода года в Арктике, — заявил командующий учениями генерал Майк Никсон.
Как отмечается, данные военные учения являются одними из самых сложных и масштабных в арктических регионах Канады. Во время манёвров военные отрабатывают навыки подлёдного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций и тактику выживания в тяжёлых климатических условиях.
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