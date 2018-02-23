Пьяный водитель сбил четырёх подростков в Великом Новгороде

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Пьяный водитель сбил четырёх подростков в Великом Новгороде

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

По результатам необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Нетрезвый водитель сбил четырёх подростков на пешеходном переходе в Великом Новгороде. Об этом сообщил Следственный комитет России в своём телеграм-канале.

— Предварительно установлено, что вечером 23 февраля на улице Ломоносова в Великом Новгороде 44-летний мужчина на автомобиле Suzuki сбил подростков, — говорится в сообщении СК.

По данным следователей, водитель с места ДТП скрылся, но позже был задержан. В результате случившегося мальчик и девочка с травмами доставлены в больницу.

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