Экс-советник Трампа признал себя виновным во лжи и заговоре против США

По данным СМИ, теперь ему может грозить от 57 до 71 месяца тюремного заключения.

Рик Гейтс, бывший советник президента США Дональда Трампа, признал себя виновным по обвинению в сговоре и лжи, которое было выдвинуто спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что Гейтса обвинили по нескольким пунктам, в том числе в банковских махинациях и лжи тем, кто проводит расследование. Кроме того, по мнению спецпрокурора, экс-советник Трампа занимался отмыванием денежных средств и не был зарегистрирован в качестве иностранного агента. Сам Гейтс признал себя виновным лишь по двум пунктам — заговоре против США и ложных показаниях.

Напомним, Пола Манафорта обвинили в незаконном получении крупных денежных сумм в период с 2007 по 2012 год. Вместе с ним в избирательном штабе Трампа работал и его давний деловой партнёр Рик Гейтс. Сам глава штаба своей вины не признал.