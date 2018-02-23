Трамп раскритиковал Россию и Иран за действия в Восточной Гуте

Сам Трамп отметил, что военнослужащие США находятся в Сирии исключительно для борьбы с ИГИЛ, что противоречит словам Тиллерсона о том, что американские военные останутся там и после победы над террористами.

По словам президента США Дональда Трампа, действия Ирана и России в сирийской Восточной Гуте являются позором в гуманитарном плане.Об этом американский лидер сообщил на встрече с журналистами.

— То, что эти страны делают с людьми за последнее короткое время, — это позор, — заявил Трамп.

При этом глава США отметил, что его военнослужащие находятся в Сирии только для борьбы с террористами ИГИЛ*. Однако это противоречит сообщениям его госсекретаря Рекса Тиллерсона, который ранее заявил, что американские военные будут находиться в Сирии и после победы над террористической группировкой.

Напомним, ранее Белый дом выступил с обвинениями в адрес России из-за нападений в Восточной Гуте, жертвами которых стали мирные сирийцы. Однако, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, за ситуацию в сирийском районе несут ответственность лишь те, кто поддерживает террористов. Россия не входит в число таких стран, а, наоборот, вместе с Ираном и Сирией занимается борьбой с терроризмом в Арабской Республике.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.