Трамп обвинил бывшее руководство США в экономических успехах Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай становится всё сильнее за счёт финансов, заработанных из-за прежнего слабого руководства Штатов. Об этом президент США рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Мальколмом Тернбуллом.

— Китай — стойкий, он становится сильнее в значительной мере, учитывая огромные деньги, которые он заработал из-за слабого руководства США. Дело в том, что благодаря ему Пекину всё сходило с рук, — сказал Трамп.

При этом американский лидер добавил, что, учитывая всё это, Штаты "могут иметь по-настоящему прекрасные торговые отношения с Китаем".