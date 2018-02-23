Трамп сравнил въезжающих в США мигрантов с пригретой на груди змеёй

При этом глава Соединённых Штатов подчеркнул, что "любит людей, которые приезжают и работают".

Президент США Дональд Трамп сравнил въезжающих в страну иммигрантов с пригретой на груди змеёй. Соответствующее заявление американский лидер сделал на ежегодной конференции консерваторов в Вашингтоне.

В ходе мероприятия Трамп привёл несколько примеров того, как американцы становились жертвами преступлений, совершённых мигрантами. Затем президент достал из нагрудного кармана листок и сказал: "Это называется "змея", и подумайте об этом в контексте иммиграции".

— Народ — это то, что мы делаем с нашей страной, мы принимаем людей и потом имеем проблемы, — отметил Трамп.

Он также заявил, что хочет встречать в США "великих людей", которые работают на благо страны.

— Я хочу, чтобы в эту страну приезжали великие люди, и не хочу, чтобы они приезжали так, как они делают это сейчас, я хочу людей, которые делают вклад в развитие нашей страны, — сказал президент.