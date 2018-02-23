В Польше грузины и украинцы напали на полицейских

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

Группа мужчин из Грузии и с Украины напала на полицейских в Польше, передаёт Dziennik Lozki.

По данным портала, инцидент произошёл ночью 23 февраля в городе Згеж. Сотрудники полиции заметили на одной из улиц нескольких мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии. Патрульные попросили их предъявить документы, после чего те начали бросать в силовиков камни и тротуарную плитку.

Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем открыли огонь на поражение. В результате было задержано 13 человек, четверо из них находятся в больнице с ранениями ног. Один из сотрудников правоохранительных органов получил травму головы.