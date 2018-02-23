Белый дом оцепили после аварии у его заграждения

За рулём легкового автомобиля, который врезался в заграждение, находилась женщина.

В США оцепили здание Белого дома после того, как в его ограждение въехал легковой автомобиль. Об этом сообщает телеканал CNN.

The driver of the vehicle that hit a security barrier near the White House was female and was immediately apprehended by uniformed officers, the Secret Service says https://t.co/W47sHVf8aw pic.twitter.com/0d7AVfvlnd — CNN International (@cnni) 23 февраля 2018 г.

По данным Секретной службы США, за рулём автомобиля, врезавшегося в забор, находилась женщина. Однако на территорию она не проникла.

Отмечается, что нарушительницу порядка задержали. Президент США Дональд Трамп во время происшествия находился в Белом доме.