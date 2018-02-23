Белый дом оцепили после аварии у его заграждения

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Белый дом оцепили после аварии у его заграждения

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За рулём легкового автомобиля, который врезался в заграждение, находилась женщина.

В США оцепили здание Белого дома после того, как в его ограждение въехал легковой автомобиль. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным Секретной службы США, за рулём автомобиля, врезавшегося в забор, находилась женщина. Однако на территорию она не проникла.

Отмечается, что нарушительницу порядка задержали. Президент США Дональд Трамп во время происшествия находился в Белом доме.

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