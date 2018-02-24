Руководство Федерации плавания США уволилось после скандала с домогательствами

Ранее экс-пловчиха сборной Ариана Кукорс рассказала, что тренер олимпийской сборной на протяжении восьми лет вступал с ней в интимную связь.

Старший директор по вопросам безопасности в спорте Сьюзан Весснер и управляющий директор в Федерации плавания США Пэт Хоган покинули свои посты из-за скандала, связанного с сексуальными домогательствами к спортсменам. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Эти отставки случились после опубликования специального расследования. В нём говорилось, что сотни несовершеннолетних спортсменов подвергались сексуальному насилию со стороны тренеров и других функционеров. При этом отмечается, что федерация никак не защищала пострадавших.

Ранее Лайф писал, что экс-пловчиха олимпийской сборной США Ариана Кукорс обвинила 46-летнего бывшего тренера Шона Хатчинсона в домогательствах. По словах пострадавшей, наставник на протяжении восьми лет вступал с ней в интимную связь.