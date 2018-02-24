Самая старая самка альбатроса вывела птенца в 67 лет

Она стала матерью в заповеднике Midway Atoll National, расположенном в Тихом океане рядом с Гавайями.

Самка альбатроса по кличке Wisdom (Мудрость), считающаяся старейшей в мире, снова стала матерью. Об этом сообщает портал HawaiiNewsNow.

Отмечается, что 67-летняя птица вывела птенца в заповеднике Midway Atoll National, расположенном в Тихом океане рядом с Гавайями.

Птенец альбатроса вылупляется через два месяца после того, как птица отложит яйца. После этого на протяжении пяти месяцев родители вскармливают его, прежде чем он начинает самостоятельную жизнь.

По подсчётам учёных, самая старая гнездящаяся птица в дикой природе за свои 67 лет взрастила уже около 30 птенцов.